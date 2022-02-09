إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم، أثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 بالطريق الصحراوي القاهرة- الإسكندرية، بدائرة مركز وادي النطرون .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهم: - موسى.ع.س49 سنة وأحمد ر.ح 18 سنة وإسلام ث.م ، 29 سنة، مقيم بالفيوم، ومدحت س .ع 64 سنة وإبراهيم ع .ا 54 سنة ويوسف. ن.ا، 17 سنة مقيم بالفيوم ومحمد م.ع 19 سنه ورمضان ا.ع 19 سنه و محروس ك. ال"50 سنة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملاباسات وأسباب الحادث.