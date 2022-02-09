إحالة 204 من العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة للتحقيق لعد الانضباط الإدارى

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لضبط المخالفين، مشددا على تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى هذا الشأن قامت مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية خلال الشهرين الماضيين، وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 204 موظفين بمديرية الصحة والسكان للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى، وتم رصد غياب 961 من العاملين بدون سند قانونى، و 771 موظف ترك عمل، كما تم رصد غياب 241 موظف دون سند قانونى، وكذا 31 موظف ترك عمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.