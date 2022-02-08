إحالة 95 موظفا بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل، بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة ،حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية.

أسفرت تلك الحملات عن إحالة 57 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى، وكذلك إحالة 10 من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية بشبراخيت بقرى "اورين - محلة فرنوى - الربدان "للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانونى، كما أسفرت الحملات عن إحالة 28 من العاملين بالمنشآت الحكومية بالرحمانية للتحقيق، لتغيبهم بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.