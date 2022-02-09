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أطباء الأسنان تُعلن القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:40 ص
أطباء الأسنان تُعلن القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى الكشوف النهائية بأسماء أطباء الأسنان المرشحين بالانتخابات
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم الأربعاء، 9 فبراير 2022، القوائم النهائية لأسماء الأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى على مستوى كل المحافظات، تمهيدا لإجراء عمليات التصويت يوم الخميس 17 مارس 2022.
 
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، لعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 211 لسنة 1970.
 
وكان قد أعلن الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، غلق باب تلقى التنازلات على الترشح بانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لأطباء الأسنان، يوم الأثنين 31 يناير 2022.
 
 
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نقابة الاسنان

انتخابات الاسنان

انتخابات نقابة اطباء الاسنان

التجديد النصفى لاطباء الاسنان

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