اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم 9 -2-2022.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم 9 -2-2022.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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ينشر اليوم السابع آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد تحرك طفيف في الأسعار بقيمة جنيه واحد فقط، مع ارتفاع السعر العالمي للذهب لمستويات 1827 دولار بارتفاع بلغت نسبته 1.09 % وذلك بسبب بيانات سلبية عن ارتفاع التضخم العالمي، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري تسجل 799 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولاً في الأسواق، وهذا السعر غير مضاف عليه رسوم المصنعية أو الدمغة، الأمر الذي يجعل السعر يتجاوز 850 جنيها للجرام بعد إضافة المصنعية والرسوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 684.85 جنيه.

عيار 21 : 799 جنيها.

عيار 24 : 913.10 جنيه.

الجنيه الذهب : 6392 جنيها.

أونصة الذهب : 1827 دولار.

وحقق الذهب مستويات هي الأعلى في أسبوعين مدعومة مدعومًا بمخاوف التضخم المتزايدة والتوتر بين روسيا وأوكرانيا، ويعد الذهب ملاذ في ظل التوترات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما يزيد الطلب عليه مما يتسبب في رفع سعره.

 التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية حدت من المكاسب الخاصة بالذهب خلال الفترة الحالية، حيث يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على مرحلتين الأولي خلال العام الجاري وتشمل رفع الفائدة مرتين، والثانية على مدار 2023 و2024 برفع الفائدة 6 مرات ليصبح إجمالي رفع الفائدة 8 مرات بحلول عام 2024.

 

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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