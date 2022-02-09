أستراليا تطالب روسيا بتخفيف وجودها العسكرى على الحدود الأوكرانية

وكالات الأنباء

طالبت أستراليا، اليوم الأربعاء، روسيا بتخفيف وجودها العسكرى على الحدود الأوكرانية، وجاء ذلك قبل المحادثات الرباعية بينها ونظرائها فى اليابان والهند وأمريكا، فى نهاية هذا الأسبوع.

وكررت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، دعوتها لروسيا لتخفيف وجودها العسكرى على الحدود الأوكرانية.

ورأت أن "الوضع فى أوكرانيا مقلق للغاية"، داعية الأستراليين في تلك البلاد إلى مغادرتها في أقرب وقت ممكن.

وقالت "نحتاج أيضا إلى رؤية تحرك من جانب روسيا لتهدئة الوضع"، وأضافت: "نحن من المؤيدين الأقوياء لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ونحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة في هذا الصدد".

هذا وستجتمع باين، في نهاية هذا الأسبوع، مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند واليابان، حيث من المقرر أن تهيمن التوترات في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المناقشات.