أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-2-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.2%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 95.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.4 مليون جنيه، 124.7 ألف جنيه، 81.5 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 11596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13851 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4684 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1160 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة. هيرميس أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها رغبة من بنك أبو ظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها رغبة من بنك أبو ظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

أضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن بنك أبو ظبي الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 10525 سهم، كما باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 10 آلاف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 10525 سهم، كما باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 1000 سهم، 2000 سهم، 173 ألف سهم، 70 ألف سهم، 182 ألف سهم، 140.2 ألف سهم، 35 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 12505 سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 39.3 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصبح إجمالي الأسهم 938.7 ألف سهم.



زيادة رؤوس أموال أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، موافقة مجلس إدارة البنك على زيادة رأس المال المرخص به والمقترح من المجلس والموافق عليه من البنك المركزي المصري إلى 350 مليون دولار بدلًا من 200 مليون دولار، وزيادة رأس المال المصدر بقيمة 7.5 مليون دولار عن طريق توزيعات الأسهم المجانية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2020 من خلال اعتماد قائمة توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019 بما يوازي عدد سهم مجاني لكل 20 سهم.

كما أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، موافقة مجلس الإدارة على دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة من 39 مليون جنيه إلى 234 مليون جنيه بزيادة قدرها 195 مليون جنيه موزع على عدد 1.95 مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 قروش.



السويدي إليكتريك أعلنت شركة السويدي إليكتريك، تحقيق إيرادات بلغت 60.5 مليار حنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 46.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 30.5%، وارتفع صافي الربح إلى 3.5 مليار جنيه مقارنة مع 3.03 مليار جنيه، كما أعلنت الشركة الموافقة على إنشاء فرع في دولة بوركينا فاسو لممارسة كافة الأنشطة التي توافق عليها السطات المختصة.