اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 667 شهيدا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:01 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 667 شهيدا الشهيد الدكتور عصام حمزة استشاري الامراض الصدرية
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور عصام حمزة المغازي، استشاري الأمراض الصدرية و مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة و مدير البرنامج القومي لمكافحة الدرن سابقا و رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والدرن و امراض الصدر، والشهيد الدكتور نبيل إبراهيم صبري أستاذ طب و جراحة العيون بطب الإسكندرية بعد وفاتهما إثرالإصابة بكوڤيد 19.
 
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص العزاء لأسرتيهما ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 667 شهيدا منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
 
وكانت قد أعلنت نقابة الأطباء، عن تقديمها منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة لشهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.
 
 
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نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

شهداء كورونا

شهداء الفريق الطبى

شهداء الفرق الطبية

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