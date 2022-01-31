نقابة الأطباء: صرف مليون و462 ألف جنيه لدعم الأعضاء وأسرهم خلال يناير 2022

كتبت آية دعبس

قالت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم صرف خلال شهر يناير 2022، حوالى مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف جنيه، كدعم مقدم للأطباء وأسرهم ضمن أنشطة اللجنة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن جميع الأموال التى يتم صرفها على أنشطة الدعم هى من الأطباء وإليهم، حيث أن مواردها من مساهمات الأطباء وجزء من رسوم الخدمات بنقابة الأطباء، قائلة إن الدعم الذى قدمته اللجنة خلال شهر يناير هذا العام عبارة عن مليون و350 الف جنيه لعدد 35 أسرة لشهداء الأطباء في كورونا، ومبلغ 74 ألف جنيه دعم دراسى لعدد 22 أسرة و38 ألف جنيه دعم علاجى لعدد 74 طبيب وطبيبة.

وأَضافت إيمان: أن نقابة الأطباء قدمت منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة ل شهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.

و دعت سلامة الأطباء إلى التواصل مع اللجنة الاجتماعية على أرقامها أو من خلال واتس 01008447501 للمشاركة و تلقي الاقتراحات.