اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 يناير 2022 03:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: صرف مليون و462 ألف جنيه لدعم الأعضاء وأسرهم خلال يناير 2022

الإثنين، 31 يناير 2022 02:44 م
نقابة الأطباء: صرف مليون و462 ألف جنيه لدعم الأعضاء وأسرهم خلال يناير 2022 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، إنه تم صرف خلال شهر يناير 2022، حوالى مليون وأربعمائة وإثنان وستون ألف جنيه، كدعم مقدم للأطباء وأسرهم ضمن أنشطة اللجنة المختلفة.
 
وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر اللجنة الاجتماعية، أن جميع الأموال التى يتم صرفها على أنشطة الدعم هى من الأطباء وإليهم، حيث أن مواردها من مساهمات الأطباء وجزء من رسوم الخدمات بنقابة الأطباء، قائلة إن الدعم الذى قدمته اللجنة خلال شهر يناير هذا العام عبارة عن مليون و350 الف جنيه لعدد 35 أسرة لشهداء الأطباء في كورونا، ومبلغ 74 ألف جنيه دعم دراسى لعدد 22 أسرة و38 ألف جنيه دعم علاجى لعدد 74 طبيب وطبيبة.
 
وأَضافت إيمان: أن نقابة الأطباء قدمت منذ بدء جائحة كورونا الدعم لعدد 423 أسرة لشهداء الأطباء بمبلغ إجمالي 18 مليون و993 الف جنيه، وهذا بخلاف الدعم المقدم إليهم من اتحاد المهن الطبية، وجددت مطالبات نقابة الأطباء بحقوق شهداء الأطباء في معاش استثنائى وتعويض مادى ومعنوى مناسب لأسرهم و كذلك بدل عدوى مناسب لجميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي.
 
و دعت سلامة الأطباء إلى التواصل مع اللجنة الاجتماعية على أرقامها أو من خلال واتس 01008447501 للمشاركة و تلقي الاقتراحات.

نقابة الاطباء

دعم نقابة الاطباء

دعم اسر شهداء كورونا

شهداء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: طبيب يتبرع بأول جهاز أشعة لأورام المخ فى الصعيد بـ750 ألف جنيه

الجمعة، 28 يناير 2022 09:49 ص

نقابة الأطباء تستحدث تسجيل طبيب مقيم ومتدرب زمالة لأول مرة

الأربعاء، 26 يناير 2022 03:40 م

نقابة الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

الأربعاء، 26 يناير 2022 01:35 م

نقابة الأطباء توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات التعليمية للتدريب المهنى لأعضائها

الثلاثاء، 25 يناير 2022 05:45 م

المهن الطبية يخاطب نقابتى الأطباء والأسنان لمد مشروع العلاج بالتخصصات النادرة

الإثنين، 24 يناير 2022 12:30 م

نقابة الأطباء تعليقا على وفاة وائل الإبراشى: الحفاظ على أرواح المواطنين غاية الأطباء

السبت، 15 يناير 2022 10:16 ص

عضو بنقابة الأطباء: الجلطات المخية يُمكن علاجها خلال أول 4 ساعات من الإصابة

السبت، 15 يناير 2022 08:49 ص

عضو بنقابة الأطباء: تداول معلومات عن الأخطاء الطبية دون سند علمى يضر المنظومة

الجمعة، 14 يناير 2022 08:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة