موسكو: 6 سفن حربية تتجه إلى البحر الأسود للتدريب

وكالات

أفادت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن 6 سفن حربية روسية تتجه إلى البحر الأسود للتدريب. ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، أن السفن مخطط لها أن تعبر من البحر المتوسط.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات من روسيا وبيلاروسيا بدأت مناورات مشتركة كجزء من تدريبات الاستعداد القتالي، قبل مناورات "قرار الاتحاد 2022" المزمع إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب المسؤولين، فإن التدريبات تجري في ثلاث قواعد منفصلة في بيلاروسيا، وتم تصميم المرحلة الحالية، والمعروفة باسم التماسك القتالي، لتمكين القوات من ممارسة العمليات الدفاعية، فضلاً عن التقنيات والأساليب لمحاربة الجماعات المسلحة غير الشرعية، ويشمل التدريب أيضًا وحدات آلية وفرق مدفعية.