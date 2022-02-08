موسكو: بوتين مستعد للقاء أى شخص لتسوية الوضع المعقد حول أوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين، مستعد للقاء أى شخص لتسوية الوضع المعقد حول أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال ما إذا كان الرئيس الروسي موافق على لقاء نظيره الأوكراني: "بالنسبة للقاء مع زيلينسكي، فهو بديهي ولا أحد يرفض ذلك، ولكن في حال كان هذا الاجتماع سيساعد حقا في حل الوضع بجنوب شرق أوكرانيل"، مؤكدا أن بوتين على استعداد للقاء أي شخص.

وأضاف بيسكوف: "نحتاج إلى فهم الغرض من اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وما هي القضايا التي ستُطرح وماهي النتيجة المحتملة"، مشيرًا إلى أن الأمر لم ينضج بعد بشأن الإجابة على هذه الأمور.

وكان الرئيس الفرنسي أجرى، أمس الاثنين، مباحثات مع نظيره الروسي استمرت لساعات طويله، ثم توجه اليوم إلى كييف لإجراء مباحثات مع نظيره الأوكراني.