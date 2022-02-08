"مواجهة الأزمات والكوارث" ندوة بحضور لجنة من رئاسة الوزراء فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، عقد ندوة إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء ، والمقرر عقدها اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحي الإسكندرية.

تأتى الندوة بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وحضور الدكتورة نجوي صلاح وكيل وزير الشباب والرياضة والدكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك للتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة.

وكانت علنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلغاء حالة الطوارئ مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

يذكر أن الاسكندرية قد شهدت عدة نوات وحالات من التقلبات الجوية المتلاحقة خلال الشهر الماضى، حيث يعد شهر يناير من أكثر أشهر السنة برودة والذى يواكب شهر طوبة، وسجلت الإسكندرية معدلات منخفضة فى درجات الحرارة مع صقيع وأجواء من البرد القارص، وتوالت النوات وموجات الطقس السئ المتعاقبة على الإسكندرية، منذ بداية العام و مستمرة حتى الآن .