اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. ندوة حول "مواجهة الأزمات والكوارث" بحضور لجنة من رئاسة الوزراء بالإسكندرية

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:00 ص
غدا.. ندوة حول "مواجهة الأزمات والكوارث" بحضور لجنة من رئاسة الوزراء بالإسكندرية اللواء محمود نافع رئيس مياه الشرب بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحي الإسكندرية، عقد ندوة إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة الوزراء ، والمقرر عقدها غدا الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية لشركة صرف صحي الإسكندرية.

تأتى الندوة بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في مواجهة الكوارث تحت إشراف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وحضور اللواء حسام أنور مستشار أكاديمية ناصر العسكرية والدكتورة نجوي صلاح وكيل وزير الشباب والرياضة والدكتورة جيهان حنفي مدير عام البرامج التطوعية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك للتوعية بدور وإمكانيات شركة صرف صحي الإسكندرية في التعامل مع الأمطار الغزيرة.
 
 
وكانت علنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلغاء حالة الطوارئ  مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وبيارات المحطات واستمرار أعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.
 
يذكر أن الاسكندرية قد شهدت عدة نوات وحالات من التقلبات الجوية المتلاحقة خلال الشهر الماضى ، حيث يعد شهر يناير من أكثر أشهر السنة برودة والذى يواكب شهر طوبة ، وسجلت الاسكندرية معدلات منخفضة فى درجات الحرارة مع صقيع وأجواء من البرد القارص ، وتوالت النوات وموجات الطقس السئ المتعاقبة على الإسكندرية، منذ بداية العام و مستمرة حتى الآن .

 


العاصفة ياسمين

ياسمين

عاصفة ياسمين

احوال الطقس اليوم

احوال الطقس

حالة الطقس اليوم

أحوال الطقس اليوم

الطقس اليوم

حاله الطقس اليوم

الطقس في موقعك

درجة الحرارة الان

درجه الحراره الان

درجة الحرارة اليوم الان

درجة الحرارة الآن

درجة حرارة اليوم

الطقس الان

الارصاد الجوية

اخبار الطقس اليوم

الطقس اليوم فى مصر

الطقس فى مصر

الارصاد الجويه

دعاء المطر

دعاء نزول المطر

درجه الحراره اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة