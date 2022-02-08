مسؤول أمنى بيلاروسى: التهديد لأمن بيلاروسيا يأتى من الجنوب

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قال سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش إن بيلاروسيا تفترض أن التهديد لأمنها يأتي من الجنوب.



وأوضح فولفوفيتش في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية أنه "استنادا إلى تحليل الوضع العسكري والسياسي والاستراتيجي، فإننا مضطرون إلى افتراض أن الخطر على أمن البلاد يأتي من الجنوب أيضا، وهو ما لم يكن كذلك من قبل، إنه تهديد للحدود الجنوبية لدولة الاتحاد قبل كل شيء".



وأضاف فولفوفيتش أن "بيلاروسيا وروسيا تجريان معا مناورات واسعة النطاق تشمل إعادة تجميع استراتيجي على مسافات طويلة وإنشاء مجموعات في مناطق العمليات وتنفيذ المهام لرد العدوان".



ومن المقرر أن تشترك الدولتان في مناورة خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير، "بهدف التدريب على ممارسة قمع وصد العدوان الخارجي في سياق عملية دفاعية ومكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد".