محافظ الغربية يناقش آليات دعم منظومة التغذية المدرسية بالمحافظة

الغربية - عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، اجتماعاً بديوان عام المحافظة، لمناقشة آليات دعم منظومة التغذية المدرسية بالمحافظة قبيل استئناف الدراسة نهاية الشهر الجاري، مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية الاهتمام الكبير من مؤسسات الدولة وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنظومة التغذية المدرسية للتلاميذ والتشديد على المتابعة الدقيقة والدائمة لوجبات التغذية المدرسية المقدمة للطلبة، ورصد أي سلبيات وتلافيها قبل التوزيع والالتزام الشديد على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزن بكل إدارة تعليمية بإجمالي 10 مخازن ستكون بمثابة محطة لتخزين المتبقي من التوزيع اليومي على المدارس، وذلك لضمان توزيع الوجبة المدرسية قبل انتهاء الفترة الدراسية، على أن تكون مسئولية التخزين من قبل الشركة الموردة.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة للمرور على الأماكن العشرة المخصصة للتخزين وتحديد مدى صلاحيتها ومدى مطابقتها لاشتراطات هيئة سلامة الغذاء ومخاطبة الشركة الموردة وإعداد مقايسة لتجهيز الأماكن وفقا لهذه الاشتراطات.