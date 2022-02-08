اليوم السابع
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محافظ الغربية: محور مرورى جديد للربط بين الطريق الزراعى والمحلة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:40 م
محافظ الغربية: محور مرورى جديد للربط بين الطريق الزراعى والمحلة جولة محافظ الغربية بطنطا
الغربية - عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، مشاريع الرصف المنفذة ضمن أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة من خلال الخطة الاستثمارية لعام 2022، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تابع أعمال التوسعة وتمهيد الرصف بطريق شوبر بدايةً من شارع اللواء جابر وحتى الربط بأعمال الرصف بحي أول طنطا، بطول كم وعرض 6 أمتار، لتصل نسب إنجاز الأعمال إلى 2%، كما تفقد المحافظ مشروع محور كارفور والذي سيربط بين طريق "مصر- إسكندرية الزراعي" وطريق "طنطا – المحلة" بطول كم وبعرض 6 أمتار.

وفي منطقة الاستاد بطنطا تفقد المحافظ شارع البيئة والذي يبلغ طوله 500 متر وعرضه 3 أمتار، حيث جرى وضع طبقة السن تمهيدا لبدء أعمال الرصف، واختتمت الجولة بتفقد شارع الحياة بالمنطقة ذاتها، والذي سيجرى رصفه من الاتجاهين بطول 400 متر وعرض 20 مترا.
 
ومن جانبه، أكد المحافظ استمرار المحافظة في رصف وخلق محاور مرورية جديدة تحقق السيولة المرورية بشوارع المحافظة وتكوين شبكة طرق جديدة رابطة ضمن أكبر خطة رصف تشهدها المحافظة على مدار عامين، ويتم استكمالها ضمن خطتها الاستثمارية للعام الجديد 2022.

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