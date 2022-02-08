محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة 5 أكشاك مخالفة بنطاق حى غرب

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة المخالفات وضبط الشارع السكندرى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة بنطاق الحى لفرض الانضباط وإزالة التعديات.

وفي هذا الصدد، شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت منطقة المنشية الجديدة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 أكشاك مخالفة بدون ترخيص، وإزالة كافة الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام.



هذا وقد شدد الشريف على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات، وأن الحملات متوالية بنطاق جميع الأحياء لفرض الانضباط والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.