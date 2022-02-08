اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة 5 أكشاك مخالفة بنطاق حى غرب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:01 م
محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة 5 أكشاك مخالفة بنطاق حى غرب حملة مكبرة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة المخالفات وضبط الشارع السكندرى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة بنطاق الحى لفرض الانضباط وإزالة التعديات.
 
وفي هذا الصدد، شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة استهدفت منطقة المنشية الجديدة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 5 أكشاك مخالفة بدون ترخيص، وإزالة كافة الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام.

هذا وقد شدد الشريف على أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات، وأن الحملات متوالية بنطاق جميع الأحياء لفرض الانضباط والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.

الاسكندرية

احياء الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

البناء المخالف

اخبار المحافظات

اخبار الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة