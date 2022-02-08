اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الإسكندرانية بيستمتعوا بالشمس على الكورنيش.. شاهد بث مباشر من الإسكندرية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:30 م
الإسكندرانية بيستمتعوا بالشمس على الكورنيش.. شاهد بث مباشر من الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد الأجواء بالمحافظة، حيث تشهد استمتاع المواطنين بحالة الطقس وصيد السمك بعد استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس.



وكانت أعلنت شركة الصرف الصحى لرفع حاله الطوارئ بعد استقرار الطقس بالمحافظة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية استمرار الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.

وشهدت هيئة ميناء الإسكندرية استقرارا فى حركة الشحن والتفريغ ونشاطا ملحوظا خلال الـ48 ساعة الماضية، خاصة في حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد و2270 حاوية مكافئة؛ كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 204 آلاف طن تقريبا.

وفى السياق ذاته، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 62 سفينة خلال 48 ساعة؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة، فقد بلغت 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.

الإسكندرية
الإسكندرية

 

الإسكندرية-الأن
الإسكندرية-الأن

 

جانب-من-حالة-الطقس
جانب-من-حالة-الطقس

 

حالة-الطقس
حالة-الطقس

 

طقس-الاسكندرية
طقس-الاسكندرية

 

طقس-الاسكندرية-الأن
طقس-الاسكندرية-الأن

 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

طقس اسكندريه

حاله الطقس الان

الطقس

طقس الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة