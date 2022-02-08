الإسكندرانية بيستمتعوا بالشمس على الكورنيش.. شاهد بث مباشر من الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد الأجواء بالمحافظة، حيث تشهد استمتاع المواطنين بحالة الطقس وصيد السمك بعد استقرار حالة الطقس وسطوع الشمس.





وكانت أعلنت شركة الصرف الصحى لرفع حاله الطوارئ بعد استقرار الطقس بالمحافظة حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية استمرار الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.



وشهدت هيئة ميناء الإسكندرية استقرارا فى حركة الشحن والتفريغ ونشاطا ملحوظا خلال الـ48 ساعة الماضية، خاصة في حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد و2270 حاوية مكافئة؛ كما بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 204 آلاف طن تقريبا.



وفى السياق ذاته، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 62 سفينة خلال 48 ساعة؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائى الإسكندرية والدخيلة، فقد بلغت 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.



وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.



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