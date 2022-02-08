فصل التيار الكهربائى عن 6 قرى وتوابعها بمراكز كفر الشيخ.. غدًا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الأربعاء، عن 6 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "قلين ودسوق وسيدي سالم والحامول ومطوبس"، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن 6 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشأة الكبرى، وتتأثر عمليات الفصل بقرى المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى منية جناح بدسوق، وتتأثر بالفصل قري منية جناح وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الروضة بسيدى سالم وتتأثر بعملية الفصل قرى الروضة وتوابعها.

وفصل التيار الكهربائي عن مغذي رافع مياه أبوسكين بمركز بالحامول، وتتأثر قرى رافع مياه أبوسكين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الجزيرة بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرى الجزيرة وبرج مغيزل، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الابعادية بالحامول، وتتأثر بالفصل قرى الأبعادية وتوابعها.