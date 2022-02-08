صحيفة: جثة "مكافى" لا تزال فى برشلونة بعد 7 أشهر من انتحاره

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية إن جثة جون مكافى ، مبتكر برنامج مكافحة الفيروسات الشهير، الذى انتحر نهاية يونيو 2021 ، فى زنزانته بسجن كان بريانس ، لا تزال فى مشرحة برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكافى انتحر فى سجن كان بريانس فى برشلونة بعد اعتقاله فى اكتوبر 2010 لارتكابه جريمة التهرب الضريبى المرتكب فى الولايات المتحدة، وفى انتظار قرار القاضى الذى يحقق فى وفاته للاتفاق على إعادة رفاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن ابنة مكافى وزوجته السابقة يواصلان التقاضى لاستعادة جثة مكافى بينما لا يزال قاضى إسبانى يحقق فى سبب وفاته، ووفقا لمصادر قانونية ، فلايمكن تسليم جثة مكافى لاقاربه حتى يقرر القاضى فى مارتوريل ببرشلونة، من يحقق فيما إذا كان مبتكر برنامج مضاد الفيروسات قد انتحر فى السجن ، أم لا ، حيث أن هذه الفرضية شككت فيها عائلته.

نُقلت رفات جون مكافي بعد وفاته إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في مدينة العدل ببرشلونة ، وظلت منذ ذلك الحين في إحدى الثلاجات.

وقالت المحامية جوي أثاناسيو ، التي تمثل ابنة المبرمج: "على حد علمي ، لم يفعلوا شيئًا بالجسد". وأضاف: "لقد كان في المجمد كل هذه الأشهر".

على الرغم من حقيقة أن أقرب بيئة لمكافى - فصيلان من العائلة طلبوا بشكل منفصل من العدالة الإسبانية إعادة جثة المتوفى - كانت تعتمد على حل إعادة الجثة إلى الوطن بحلول نهاية عام 2021 ، فقد تطول التحقيق القضائي في الوقت المناسب لذلك يعتقد أثاناسيو أن ذلك قد يكون بسبب تراكم الفحوصات الطبية المتعلقة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه تم العثور على مكافى، الذى توفى عن عمر 75 عاما ، ميتا فى يونيو 2021 ، فى زنزانته فى سجن بريانس 2 فى نفس اليوم الذى اعلنت فيه المحكمة الوطنية قرارها بتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة التهرب الضريبى، وفتحت محكمة مارتوريل تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة، وطالبت أسرة المبرمج ، التي شككت في أنه انتحر بنفسه ، بإجراء تشريح ثانٍ للجثة ، والذي أكد بعد أيام فرضية الانتحار.

كان مكافي قد اعتُقل في أكتوبر 2020 في مطار إلبرات في برشلونة ، عندما كان على وشك ركوب طائرة متوجهة إلى اسطنبول ، ومنذ ذلك الحين يقبع في الحبس الاحتياطي. خلال جلسة الاستماع ، ادعى رجل الأعمال ، الذي تبلغ ديونه الضريبية للولايات المتحدة أكثر من أربعة ملايين دولار ، أنه دفع "ملايين الدولارات كضرائب" وقال إنه ضحية اضطهاد سياسي بسبب إدانته للفساد في مصلحة الضرائب.