سفير كوريا الجنوبية يزور أسوان ويلتقى المحافظ لمناقشة الحركة السياحية

أسوان – عبد الله صلاح

ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بسفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة هونج جين ووك، وتناول اللقاء العديد من مجالات التعاون المشترك، بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية ، وميرفت السمان مسئولة وحدة السكان والمنسقة مع منظمة اليونسكو.



كما تناول اللقاء، العمل على جذب الإستثمارات الكورية فى أسوان في ظل توافر المقومات الاقتصادية والإستثمارية والسياحية ، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء منطقة لوجستية للتجارة العالمية لتكون قاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية من خلال شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية.



وأكد اللواء أشرف عطية، أن المحافظة ترحب بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها ، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المشاتى والمقاصد السياحية ، بجانب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد ، وتمتعها بالطقس الدافئ المعتدل ، فضلاً عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن إستقبال ضيوفهم.



وأشار إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الجانب الكورى لإتخاذ خطوات جادة لخلق قصص نجاح مشتركة ومنها مشاركة أسوان في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم بكوريا الجنوبية وخاصة فى ظل الدفعة القوية التى تشهدها العلاقات المصرية الكورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي كان أخرها زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن لمصر في يناير المنقضى.



ومن جانبه عبر هونج جين ووك عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والأثار الخالدة ، مؤكداً على أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المطروحة خلال اللقاء وخاصة دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين مصر وكوريا في ظل القيادة الحكيمة في البلدين.



وتابع أن إفتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان سيكون جسراً للتواصل من أجل تعزيز أطر التعاون مع المحافظة فى مجالات الإستثمار والسياحة والثقافة والتعليم ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الهدايا والدروع تعبيراً عن متانة العلاقات المصرية الكورية.