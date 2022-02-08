ريان ليبى.. مأساة جديدة فى بنغازى تثير تعاطف الليبيين

وكالات الأنباء

توفى الطفل الليبى هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه أول أمس الأحد، فى بئر فى المنطقة الشرقية من ليبيا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال والد الطفل في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه يبحث عن ابنه الذى فقده فى وقت سابق، ولا يعرف وجهته ولا مصيره، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وفارق الحياة على إثر ذلك.

وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم، من منطقة دريانه في بنغازي، مستذكرين حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي 5 أيام داخل بئر عمقها 32 مترا في منطقة شفشاون المغربية.





وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب،العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاجات.