حياة كريمة.. محافظ أسوان يستقبل وفد مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات المبادرة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج جميع قرى محافظة أسوان بإجمالى 39 وحدة محلية قروية أم و 115 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة بعد ضم قرى مركزى دراو وأسوان لتنفيذ مشروعات أكبر مظلة تنموية في تاريخ مصر الحديث وهى مبادرة " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذه المحافظة الوعدة، لافتاً إلى أن هناك محفزات للشركات المنفذة لتحقيق المنافسة بينها، وهو الذى يصب فى صالح المواطن والاستفادة القصوى منها.



جاء ذلك أثناء استقبال محافظ أسوان للجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة أمانى محمد مدير وحدة الأزمات لمتابعة مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والسكرتير العام اللواء حازم عزت.



وسبق ذلك عقد اجتماع موسع بمسئولى جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، حيث تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعات التي تم وجارى تنفيذها، وأهم المعوقات والتحديات أمام تنفيذها من أجل وضع الحلول السريعة والعاجلة لها، من خلال المتابعة الميدانية الدورية والمستمرة من محافظ أسوان ومسئولى المحافظة.



من جانبه، أوضح أحمد شعبان بأنه تم استعراض أهم المعوقات، حيث يتم التدخل السريع لمواجهة أي مشاكل والعمل على حلها لعدم تعطيل أي مشروعات، وهو الذى ساهم في تحقيق نسب تنفيذ عالية، طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة والمعايير والاشتراطات الفنية والهندسية والبيئية.



وأوضح، بأن مشروعات مبادرة حياة كريمة جارى تنفيذها حتى الآن داخل 4 مراكز إدارية تضم 35 قرية رئيسية و109 قرى فرعية و336 نجع وكفر وعزبة، بإجمالى مشروعات 859 مشروع وبتكلفة 14 مليار و423 مليون جنيه.

