"حورية برعى" بنت الشرقية ترفع اسم مصر بمسابقة عالمية كندية تدعم الفن الهادف

الشرقية- فتحية الديب

شاركت المنشدة الشرقاوية المصرية "حورية برعى" صاحبة الصوت الماسي فى الإنشاد الدينى مع 32 متسابقا يمثلون 9 دول حول العالم، " مصر فلسطين- الأردن- الهند – باكستان- لبنان- ليبيا " فى المسابقه العالمية من برنامج ic star .

وهو برنامج كندى عالمى يهدف لاكتشاف ورعاية المواهب الشابه التى تقدم فنا ملهما وموسيقيا راقيه تسمو بروح الأنسان، حول العام وتم بثه الموسم الاول من تركيا على أن يتم بثه من دول مختلفة العام القادم.

وأنشدت حورية "أنشودة صبحتك بنور النبى" من كلمات الشاعر سيد فيهم، وحازت على إعجاب وثناء لجنة التحكيم وتم تأهيلها ضمن السته متسابقين المؤهلين للأداء في المرحله الثانية بالمسابقة والتي سيتم عرضها أيضا في هذا الشهر من خلال منصة ictv net work

كانت المرحلة الأولى من البرنامج تجارب الأداء عبر الفيديو، وشارك فيها أكثر من من 500 مشترك من امهر منشدي العالم تم قبول ما يقرب من 50متسابقا يمثلون 18 دولة حول العالم، وتم تصفية المشاركين عبر الحكام، بالإضافة إلى تصويت الجمهور،لاختيار أفضل مواهب تمثل التنوع الجغرافي والثقافي الذي يتبناه البرنامج، وأنعكس تنوع المتسابقين اط على تجارب الأداء من حيث لغة الأغاني المقدمة والألوان الموسيقية المختلفة من شرقي وغربي وتراثي وإفريقي وآسيوي حيث بدأ البرنامج ببث حلقاته الأولي بدايه من يوم 20 يناير الماضي وتضمن البرنامج خمسة محكمين ذوي شهره عاليه بمجال الفن الإسلامي الهادف، ومنهم الفنان الكويتي حمود الخضر، والفنان مسعود كرتس.

واحتوي أيضا علي محكمين أجانب منهم الفنان نجم وإلياس والفنانه سلوي لورين التي أسلمت مؤخرا وقامت بأداء انشوده طلع البدر علينا علي مسرح ic star معلقة أحببت أحببت ان أستقبل الإسلام ونبي الإسلام والسلام كما استقبله أهل المدينة.

تعد المنشدة "حورية برعى" صاحبة الصوت الماسى، بنت قرية طحلة بردين، بمحافظة الشرقية، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإنسانية، موهبة صاعدة في عالم الإنشاد الدينى، صاحبة حنجرة ذهبية،بدأت حفظ القرآن الكريم فى الرابعة من عمرها، وأتمت حفظه فى الثانية عشرة على يد والدتها محفظة للقرآن الكريم، ولديها كُتاب مرخص من الأزهر الشريف، وهى من اكتشفت جمال صوتها حيث لاحظت والدتها عليها سرعة الحفظ لآيات وسور القرآن الكريم، وكذلك الأناشيد الدينية منذ عمر 4 سنوات، وتفوقها على أقرانها فى الكُتاب.

شاركت "حورية" فى العديد من المسابقات الرسمية أغلبها كانت تابعة لمديرية الشباب، وحصلت على المركز الثانى بها وتم تكريمها من قبل مؤسسة الأزهر الشريف مؤخرا، وحققت أعمالها " الطلة البهية" بالاشتراك مع منشدة أندونسية و" أنا عليل يانبى" و" سيدنا النبى حنين" و سيرة وطن" وجميعها من كلمات الشاعر العالمى" سيد فهيم" نجاحا كبيرا ورواجا على مواقع التواصل الإجتماعى.