استمع إلى "المسك فاح" من المنشدة حورية برعى صاحبة الصوت الماسى.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً بصوت المنشدة "حورية برعى" صاحب الصوت الماسى، والتى أنشدت بصوتها الشجى أنشودة " المسك فاح".

و"حورية برعى" هى بنت قرية طحلة بردين، بمحافظة الشرقية، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الدراسات الإنسانية، موهبة صاعدة في عالم الإنشاد الدينى، صاحبة حنجرة ذهبية، حجزت لنفسها مكانا فى ساحة الإنشاد الدينى ونافست كبار المنشدين.



بدأت حفظ القرآن الكريم فى الرابعة من عمرها، وأتمت حفظه فى الثانية عشر، على يد والدتها محفظة للقرآن الكريم، ولديها كُتاب مرخص من الأزهر الشريف، وهى من اكتشفت جمال صوتها حيث لاحظت والدتها عليها سرعة الحفظ لآيات وسور القرآن الكريم، وكذلك الأناشيد الدينية منذ عمر 4 سنوات، وتفوقها على أقرانها فى الكُتاب، وتم تكريمها مؤخرا من الأزهر الشريف.



وكلمات أنشودة " المسك فاح المسك فاح، لما حضرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما ذكرنا رسول الله، رسول الله، أشكى لمين وجدى وحالى، وأقول لمين النبى غالى، إيه اللى غير أحوالى، غير الغرام لرسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، يا صاحب القبة الخضرا،هل علينا بالنظرة،هز الهلال يا أبا الزهراء، واعط لكل محب مناه، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء".













