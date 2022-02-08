اليوم السابع
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"حسام" ابن سيناء بطل كمال أجسام يقترب من "العالمية".. صور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:43 م
"حسام" ابن سيناء بطل كمال أجسام يقترب من "العالمية".. صور "حسام" ابن سيناء بطل كمال أجسام يقترب من "العالمية"
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نجح الشاب حسام كامل محمد، 21 سنة، من ابناء مدينة العريش بشمال سيناء فى التميز كلاعب كمال أجسام، بحصد بطولات رياضية وعينه لا تزال على حصد بطولات عالمية.

رحلة البطل الرياضى حسام كامل، مع لعبة كمال الأجسام بدأت بالصدفة، وهو فى سن الثانية عشر كما قال لـ"اليوم السابع"، موضحا انه بدأها من إحدى صالات الجيم بالعريش، بعد أن كان برفقة صديق له يريد أن يكتشف المكان ،فقرر أن ينضم لهذه اللعبة، بعد أن أخبره مدرب كمال أجسام انه مهيأ أن يكون بطلا عالميا فى المستقبل.

أضاف انه حرص على اتباع برنامج تدريبي يومي، وشجعه على ذلك مدربه الكابتن عبدالله فكرى، وعندما بدأ مؤهلا لخوض بطولات شارك على مستوى محلى وحصد جوائز، ثم شارك على مستوى الإقليم بالإسماعيلية، وحقق مركز أول فضلا عن مشاركات متنوعة كان فيها يحصل على مراكز متقدمة.

وأكد انه أصبح يعشق لعبة كمال الأجسام، ويوميا يمارس التدريب لمدة ساعة، خلالها يخصص وقته لتدريب عضلة من عضلاته، لافتا إلى انه يتبع برنامج غذائي محدد، يبدأ صباحا بوجبة إفطار مكونة من 7 بيضات مع الجبنة والفول ورغيف العيش، يعقبها 6 وجبات بروتين منوعة على طول اليوم.

وقال إن هذا يكلفه كثيرا، ورغم بساطة أحواله إلا أنه يصر على أن يواصل ليحقق حلمه لأن يصل لبطولة المحترفين، ويحصل على لقب مستر أولمبيا، لافتا إلى انه مثله الأعلى على المستوى العالمى "بيج رامى" وفى شمال سيناء مدربه الكابتن عبدالله فكرى.

وأشار إلى انه يكون فى قمة سعادته وهو يمثل محافظته فى محافل رياضية، وسعادته المنتظرة، عندما يرفع علم مصر على أكبر منصات عروض كمال الأجسام العالمية، وانه واثق انه يسير فى طريقه لتحقيق هذا الحلم.

ولفت انه كأي شاب يمتلك حلم ويعمل على تحقيق هدف، يقاوم كل الظروف الصعبة من أجل هذه الغاية، مشيرا إلى أن وقته فى العمل يخصصه ضمن فرق تدريب بصالات الجيم.

وقال انه ينصح كل شاب متميز رياضيا عدم إهمال نفسه، والعمل على تطوير ذاته بدنيا وعلميا، مؤكدا أن الرياضة تعزز الثقة فى النفس، والسعي لتحقيق هدف وشغل الفراغ.

اثناء التدريب
اثناء التدريب

 

البحث ع التميز
البحث ع التميز

 

اللاعب كمال حسام
اللاعب كمال حسام

 

بطل واعد
بطل واعد

 

تدريبات يومية
تدريبات يومية

 

لاعب كمال اجسام
لاعب كمال اجسام

 

مراحل تطوره فى اللعبة
مراحل تطوره فى اللعبة

 

مشاركا فى بطولات
مشاركا فى بطولات

 

من عروض مشارمته
من عروض مشارمته

 

يحلم بالعالمية
يحلم بالعالمية

 


شمال سيناء

كمال الاجسام

بيج رامى

مستر اولمبيا

العريش

اللاعب حسام كامل

الكابتن عبدالله فكرى

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