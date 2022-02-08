اليوم السابع
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تركيب بلاط انترلوك بشارع السهاريج لأول مرة بمدينة قنا بتكلفة 6 ملايين جنيه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:00 ص
تركيب بلاط انترلوك بشارع السهاريج لأول مرة بمدينة قنا بتكلفة 6 ملايين جنيه تركيب الإنترلوك
قنا صابر سعيد

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بدأت الوحدة المحلية بمدينة قنا لأول مرة أعمال تركيب الإنترلوك بالمدينة وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى بشارع السهاريج وسط مدينة قنا.

ويوضح اليوم السابع أهم المعلومات عن تركيب الإنترلوك لأول مرة داخل مدينة قنا.

1. تجرى أعمال تركيب البلدورات والانترلوك بالشوارع الفرعية بشارع السهريج بدءاً من أمام "ديوان آل مهنا" مروراً بمنطقة "بنى حسن" وكذلك بشارع "سوق الخضار".

2. تم تركيب ما يقرب من 2000 متر انترلوك حتى الآن بإجمالى 28 ألف متر المخطط تركيبه لأول مرة بمدينة قنا.

3. تم تركيب 4500 متر طولى بلدورة من إجمالى 6500 متر بالمقايسة.

4.  أدرجت تجديد وإعادة تأهيل شارع السهريج ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021 - 2022 الجارية بقيمة 6 مليون جنيه.

5.تقوم بأعمال الأشراف على تركيب الانترلوك مديرية الطرق والنقل بقنا.

 


تركيب انترلوك

شارع السهاريج

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

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