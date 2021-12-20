اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:48 م
أكرم القصاص
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إنجازات الدولة بالصعيد.. تركيب الإنترلوك بمنطقة "دار الرماد" فى الفيوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:41 م
إنجازات الدولة بالصعيد.. تركيب الإنترلوك بمنطقة "دار الرماد" فى الفيوم تركيب الإنترلوك بمنطقة "دار الرماد" فى الفيوم بـ11 مليون جنيه
الفيوم رباب الجالي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، أعمال تطوير وتركيب "الإنترلوك" بعدد من الشوارع بمنطقة المشتل بمدينة الفيوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة.

 

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والاستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.

 

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ تفقد أعمال تركيب الانترلوك بشوارع منطقة المشتل، والتي تشمل شوارع أحمس، وابرهيم العسال، وابراهيم الفيومي، وكذا الشوارع الفرعية بالمنطقة حتى شارع كلية الزراعة بحي الجامعة، بمساحة 7 ألاف متر مسطح، وذلك بتكلفة مليون و 400 ألف جنية، لإضفاء المظهر الجمالي للمنطقة.

 

وأضاف أن المحافظ وجه خلال الجولة بسرعة الانتهاء من تجميل المنطقة بشكل كامل سواء الشوارع الرئيسية بالمنطقة أو الشوارع الفرعية الداخلية الرابطة بينها، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة، ومطالباً المواطنين بالمحافظة على أعمال التطوير التى تمت بمنطقتهم.

 

وخلال الجولة، أعلن محافظ الفيوم عن بدء أعمال تركيب الانترلوك بكافة شوارع منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، بمساحة 55 ألف متر مسطح، وبتكلفة 11 مليون جنية.

 

 


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