تداول 204 آلاف طن بضائع وسلع استراتيجية بميناءى الإسكندرية والدخيلة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الثمان واربعون ساعة الماضية، وخاصة في حجم الحاويات المتداولة الصادر والوارد و2270 حاوية مكافئة؛ كما بلغ إجمالى حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بميناءى الإسكندرية والدخيلة 204 آلاف طن تقريبا.

وفى ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 62 سفينة خلال 48 ساعة؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لميناءى الإسكندرية و الدخيلة فقد بلغت 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.