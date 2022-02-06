صعود بورصات السعودية والكويت والبحرين بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما تعطلت الأسواق الإماراتية نظرًا للأجازة الأسبوعية، وتصدر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.51% رابحًا 62.07 نقطة ليغلق عند مستوى 12204.45 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.49% رابحًا 9.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1833.25 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.51% رابحًا 62.07 نقطة ليغلق عند مستوى 12204.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% رابحًا 102.2 نقطة ليغلق عند مستوى 25316.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.3 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08%، ثم قطاعي المواد لأساسية والاستثمار والتمويل بنسبة 1.08%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي البنوك والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.58%، 0.56%، على لتوالي، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والنقل بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجع قطاع لاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.16%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.13%.

وقفز 105 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "عناية" بنسبة 8.57%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 5.53%، وتراجع 79 سهمًا على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 2.56%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 2.40%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 1.78%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 361 ريال سعودي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% رابحًا 22.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7422.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحًا 8.58 نقطة ليغلق عند مستوى 8045.25 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.90% رابحًا 55.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6216.75 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.82% رابحًا 53.22 نقطة ليغلق عند مستوى 6574.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 202.3 مليون سهم بقيمة 50.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.1 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.94%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.64%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.98%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاعي العقار والبنوك بنسبة 0.17%، 0.12%، على التوالي.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.49% رابحًا 9.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1833.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 567.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 137.82% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 3.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 26.51% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.16%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 11.88% مدفوعًا بصعود سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.43%، 0.19%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.79%ـ ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 9.25% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.35%، وسهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.15%.