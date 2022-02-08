بعد تهديد ميتا بإغلاق فيسبوك وإنستجرام فى أوروبا.. تعرف على 11 بديلا للمواقع الاجتماعية

فاطمة شوقى

رصدت صحيفة "الاسبانيول" الإسبانية 11 بديلا لانستجرام وواتس آب وانستجرام حال قامت شركة ميتا بسحبها من أوروبا بعد أن أطلق مارك زوكربيرج تهديدا بإغلاقهم بسبب اللوائح التى تهدف إلى إعاقة جمع بيانات التطبيقات ، جدلا واسعا فى القارة العجوز، وعلى الرغم من ذلك كان موضع ترحيب كبير من بعض المسئولين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على رأس هذه المواقع ، يوجد ريديت Reddit أو ديسكورت Discord والمنافس الاساسى للفيسبوك "تويتر" Twitter.

بدائل الفيسبوك

وبينما يحظى ريديت Reddit بشعبية كبيرة فى الدول الأوروبية ، فهو يعتبر فى الاساس أكبر منتدى على الانترنت، مع إمكانية مشاركة الآراء والمحادثات فى المنتديات أو أو subreddits حيث يمكنك نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات GIF. تم إنشاء بعض مجتمعات المستخدمين الأكثر صلة بالشبكة بأكملها في هذه الشبكة.

من ناحية آخرى ، يوجد ديسكورت Discord، العميل المصمم لعشاق ألعاب الفيديو للدردشة مع الاصدقاء، فلديه نهج مختلف تمامًا عن الفيسبوك Facebook ، لأنه يعتمد على إنشاء خوادم مع مجتمعات المستخدمين ويسمح بالدردشة عبر مكالمة الفيديو مباشرة من التطبيق الخاص به. ولكن على الأقل في عالم ألعاب الفيديو ، أصبح Discord هو المرجع عندما يتعلق الأمر بإنشاء مجتمعات عملاقة تضم آلاف المستخدمين.

بدائل انستجرام Instagram

وُلد الانستجرام Instagram كشبكة اجتماعية يمكن من خلالها مشاركة الصور، لكنها أصبحت شيئًا أكبر بكثير ؛ قصص وتداعيات وإنشاء مجتمعات وأصبحت في النهاية شبكة اجتماعية

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مشاركة صور وأشياء آخرى بديلة للانستجرام، على رأسها يوتيوب YouTube وتيك توك TikTok وسناب شات Snapchat وفليكر Flickr وبنتريست Pinterest وتويتر Twitter أيضا.

وقالت الصحيفة إن إذا كان أكثر ما يثير اهتمامك هو التواصل الاجتماعي أكثر من تحميل المحتوى الخاص بك ، فإن سناب شات وتويتر Snapchat أو Twitter هما بلا شك أفضل الخيارات.

فكان سناب شات رائدًا لمفهوم "القصص" ويسمح تويتر بنشر محتوى آخر لا يخضع للرقابة الصارمة على الانستجرام، مما قد يكون مصدر ارتياح للفنانين أو صانعي المحتوى. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أنظمة اتصال مباشر ، تمامًا مثل الانستجرام .

أما إذا تستخدم الانستجرام لعرض عمل الفني على مستوى الوسائط المتعددة ، فإن أفضل البدائل هي فليكر او بينتريست Flickr و Pinterest. الأول موجه أكثر نحو التصوير الفوتوغرافي ، مع إمكانية إنشاء ألبومات كاملة والسماح للمستخدمين بتحميل صور عالية الجودة حتى يتمكنوا من الرجوع إليها. والثاني مصمم بشكل أكبر لمشاركة الصور وإنشاء لوحات خاصة بك أو "دبابيس" مع الصور الموصى بها بناءً على أذواقك واهتماماتك.

بدائل واتس آب WhatsApp

من الطبيعى حال تنفيذ ميتا تهديدها فى أوروبا من اغلاق فيسبوك واستجرام فمن الطبيعى اغلاق واتس آب، ولذلك فإنه يوجد بدائل ايضا له، مثل تيليجرام Telegram ولاين Line وسيجنال Signal.

لطالما كان التيليجرام هو التطبيق الشامل الأفضل للواتس آب ، وعلى الرغم من أن شعبيته جاءت متأخرة إلا أنه تفوق على الواتس آب فى بعض الوظائف، ليس فقط لأنه يحتوى على ميزات أكثر إثارة للاهتمام من الواتس آب، إلا أنه لا يحتاج أى رقم لأى شخص حتى يتم اضافته ، بل يحتاج إلى حساب مستخدم ، وقادرا على الاستخدام عمليا على جميع الانظمة الأساسية مع وظيفة متعددة الأجهزة.

ثم يوجد سيجنال Signal الذى اكتسب شعبية كبيرة فى الأشهر الأخيرة بعد أن الترويج للتطبيق الذى يشبه الى حد كبير واتس آب مع التركيز على الأمان مع التحقق من خطوتين والتأكيد المهم جدا على الخصوصية لدرجة أن الشخيات المهمة تستخدمها حتى لا يتم التجسس على رسائلهم.

وفى النهاية يوجد "لاين" Line ، وهو معروف فى آسيا أكثر من الغرب، مفاتيح هذه الشبكة الاجتماعية هو الملصقات والمحتوى الذى يمكن مشاركته فى هذا التطبيق ، لديه إمكانية إنشاء مجموعات من200 شخص، بالإضافة إلى موجز نشر محتوى صغير ، بما فى ذلك الاستورى.