"الناتو": ندرس إمكانية وجود عسكرى طويل الأمد فى شرق أوروبا

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج، إن الحلف يدرس إمكانية وجود عسكري طويل الأمد لفترة أكبر في منطقة شرق أوروبا.



وأوضح شتولتنبرج - في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الهدف من مثل هذا الوجود العسكري في شرق أوروبا سيكون من أجل "تعزيز الردع" هناك، وذلك في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتٍ عسكرية على الحدود مع أوكرانيا.



وأضاف شتولتنبرج أن "روسيا نشرت أكثر من 100 ألف جندي بقدرات تمكينية ووحدات طبية وقيادة وسيطرة ولوجستيات"، قائلاً : "نتوقع نشر أكثر من 30 ألف جندي في بيلاروسيا".



ووصف شتولتنبرج، عمليات النشر هذه بأنها "غير مبررة وغير شفافة وقريبة جدًا من حدود الناتو".