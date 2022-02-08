اليوم السابع
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الصحة: 70% من إصابات كورونا بمتحور "أوميكرون".. وسنستقبل دفعات جديدة من اللقاحات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:29 م
الصحة: 70% من إصابات كورونا بمتحور "أوميكرون".. وسنستقبل دفعات جديدة من اللقاحات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 70٪؜ من إصابات كورونا الحالية بالمتحور أوميكرون وهو ما يفسر سرعة انتشاره.
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع، أن هناك توريدات مستمرة للقاحات كورونا من 8 أنواع من اللقاحات المعتمدة وتابع: سنستقبل دفعات متنوعة من اللقاحات  خلال الفترة المقبلة منها فايزر واسترازينكا وغيرها من اللقاحات.
 
أضاف الدكتور حسام عبدالغفار: نحرص على توفير أكبر عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.
 
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

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