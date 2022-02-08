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الصحة: تطعيم الأطفال من عمر 12 لـ 18 عاما يحمى من عدوى كورونا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:54 م
الصحة: تطعيم الأطفال من عمر 12 لـ 18 عاما يحمى من عدوى كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا من عمر 12 إلي 18 عاما مهم ويحمى من عدوى كورونا كمان أنه يقوى مناعتهم في مواجهة الفيروس.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح فعال ويحمى من العدوى الخاصة بفيروس كورونا ومتحوراته لافته إلي أن اللقاح متوفر في المراكز الثابتة والمتحركة .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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