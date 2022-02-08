السجن المؤبد لمتهم بقتل مواطن فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بمدينة نصر

أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، بتهمة قتل مواطن نشبت بينهما مشاجرة، بسبب خلافات مالية في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم، بقتل المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأنه وعلي إثر مشاجرة بينهما صعد مسرعا لمسكنه، وأحضر سكين وقام بالنزول له مرة أخري، وحال رؤيته سدد له طعنة استقرت ببطنه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.