اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:10 م
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للتواصل بين صاحب الشكوى والمسؤل..

استجابة لمبادرة اليوم السابع.. رفع القمامة من المحمودية 920 بمحافظة القاهرة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:04 م
استجابة لمبادرة اليوم السابع.. رفع القمامة من المحمودية 920 بمحافظة القاهرة المحمودية بعد إزالة القمامة والمخلفات
سيد خلفاوى , أحمد جمال الدين

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فى استجابة سريعة لما نشرته صحافة المواطن عن شكوى أهالى منطقة المحمودية 920 خلف مساكن  النهضة التابعة لحى السلام ثان من تراكم القمامة ومخلفات البناء والتى عملت على انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للعدوى. 

وقالت محافظة القاهرة: إنه فور ورود الشكوى من اليوم السابع تم التعامل وفحصها من قبل الأجهزة والإدارات المعنية التى عملت على التوجه الفورى لمحل الشكوى وقامت بتنظيفه وتطهيره تماما  باستخدام كامل المعدات من خلال شركة انفيروماستر المسئولة عن نظافة شرق القاهرة  وذلك حرصا على مصلحة المواطن وحقة  فى العيش داخل بيئة نظيفة.

وكان القارئ  هشام الوزير قد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة ومخلفات البناء فى المحمودية  920  ولنهضة التابعة لحى السلام ثان  بمحافظة القاهرة.

المحمودية
المحموديةقبل إزالة القمامة  
المحمودية بعد إزالة القمامة
المحمودية بعد إزالة القمامة

 

المحمودية 2 بعد إزالة القمامة
المحمودية 2 بعد إزالة القمامة

 

    تأتى هذه الإستجابة  ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 


المحمودية 920 والنهضة

القمامه

تراكم القمامه

محافظه القاهره

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