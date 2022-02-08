إعدام لحوم ودواجن فاسدة تم ضبطها داخل ثلاجة لحفظ السلع بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أصدرت النيابة العامة بالجيزة قرارا بإعدام كمية من اللحوم والدواجن تم ضبطها داخل ثلاجة حفظ السلع الغذائية بالجيزة، بعدما ثبت من خلال تقرير اللجنة البيطرية المشكلة لفحصها، عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وضبط رجال مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، بحوزة مدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، واعترف المتهم بحيازتها بقصد البيع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، حيازة أحد الأشخاص يدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لمنتجات مجهولة المصدر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه، وبحوزته كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأن التصرف بها، وتولت النيابة التحقيق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.