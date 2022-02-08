اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:39 م
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أمين صندوق الغرفة التجارية فى الجيزة يتقدم بطلب لإعفائه من منصبه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 06:04 م
أمين صندوق الغرفة التجارية فى الجيزة يتقدم بطلب لإعفائه من منصبه محمد امبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية
كتب إسلام سعيد

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تقدم عمر بلبله بطلب إعفاءه من منصب أمين صندوق الغرفة التجارية في محافظة الجيزة مع الاكتفاء بعضوية مجلس إدارة الغرفة. وقال في طلب مقدم لمجلس إدارة غرفة الجيزة، إنه يري من الأفضل إعطاء الفرصة لمن لديه خبرة ووقت كافي للإشراف على القطاع المالي بالغرفة التجارية بما يحافظ ويتابع الإدارة المالية" وكانت الغرفة التجارية بالجيزة أعلنت 2021 عن مشروع توقيع اتفاقية " بروتوكول" مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية للبدء في تطبيق مبادئ الحوكمة في الغرفة التجارية بالجيزة.

 

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن توجه الغرفة لتطبيق نظم الحوكمة خلال الفترة القادمة يهدف إلى تشديد آليات الرقابة ومتابعة العاملين بالمؤسسة وأعضاء مجالس الإدارة بما يحقق الشفافية الكاملة ويحافظ علي حقوق الكافة وذلك وفق القواعد التي سيتم إصدارها بالاتفاق مع مركز المديرين مما يضمن للمنتسبين من أعضاء الغرفة توفير إدارة حكيمة للغرفة بما يضمن تحقيق اكبر قدر من الشفافية وتوفير آليات رقابية على العاملين ومجالس الإدارة. 
 
 
والجدير بالذكر أن الحوكمة هي مجموعة القواعد واللوائح التي تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة الفعالة على مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح بما يضمن تحقيق اكبر قدر من الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.

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