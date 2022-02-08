أشجار كفر الشيخ لوحات فنية ناطقة بأيدى طالبات تربية نوعية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تحولت الأشجار بشوارع مدينة كفر الشيخ ، للوحات فنية ناطقة، معبرة عن الحضارات والعصور التي شهدتها مدن وقرى المحافظة عبر الأزمنة المتعددة، إضافة إلى التعبير عن البيئة بقرى المحافظة، والمهن التي يعمل بها أهالي كفر الشيخ، نالت إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهن إلى نظرات إعجاب وإشادة.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل الطالبات والطلاب المشاركين في تزيين وتجميل الأشجار، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والجامعة برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، وعميدة كلية التربية النوعية، والدكتورة أماني شاكر، وهيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، لتتحول الأشجار للوحات فنية متميزة.

قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، إنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة، لمنحهما فرصة كبرى للطالبات والطلاب للتعبير عما تعلموه ودرسوه خلال 4 سنوات، ليكون تدريبهم العملي ميدانيا، من خلال مشروعات التخرج، كما أثنت على هيئة التدريس المشرفة على الطالبات على رأسهن الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

وأضافت شاكر، تم تزيين والرسم على الأشجار بشارع الجامعة والمحافظة ومستشفى الجامعة، والعمل مستمر ليشمل التطوير والتزيين الأشجار بشوارع العاصمة، وعقب إجازة الفصل الدراسي الأول سيتم رسم الجداريات داخل المدارس وعدد من المؤسسات الحكومية، لتتحول للوحات فنية معبرة، تنعكس بالإيجاب على العاملين بها.