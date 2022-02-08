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أشجار كفر الشيخ لوحات فنية ناطقة بأيدى طالبات تربية نوعية.. صور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:15 ص
أشجار كفر الشيخ لوحات فنية ناطقة بأيدى طالبات تربية نوعية.. صور طالبات التربية العملية بتربية نوعية كفر الشييخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تحولت الأشجار بشوارع مدينة كفر الشيخ، للوحات فنية ناطقة، معبرة عن الحضارات والعصور التي شهدتها مدن وقرى المحافظة عبر الأزمنة المتعددة، إضافة إلى التعبير عن البيئة بقرى المحافظة، والمهن التي يعمل بها أهالي كفر الشيخ، نالت إعجاب المارة، وتحولت نظرة الدهشة في بداية عملهن إلى نظرات إعجاب وإشادة.
 
ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل الطالبات والطلاب المشاركين في تزيين وتجميل الأشجار، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والجامعة برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي، وعميدة كلية التربية النوعية، والدكتورة أماني شاكر، وهيئة التدريس بالكلية، لما قدموه من توجيهات وإرشادات للوصول إلى نتاج عمل عظيم يسجل في التاريخ ويسرد تفاصيل عمل دؤوب من الإخلاص والجهد والمثابرة، لتتحول الأشجار للوحات فنية متميزة.
 
قالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، إنها تتوجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة، لمنحهما فرصة كبرى للطالبات والطلاب للتعبير عما تعلموه ودرسوه خلال 4 سنوات، ليكون تدريبهم العملي ميدانيا، من خلال مشروعات التخرج، كما أثنت على هيئة التدريس المشرفة على الطالبات على رأسهن الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
 
وأضافت شاكر، تم تزيين والرسم على الأشجار بشارع الجامعة والمحافظة ومستشفى الجامعة، والعمل مستمر ليشمل التطوير والتزيين الأشجار بشوارع العاصمة، وعقب إجازة الفصل الدراسي الأول سيتم رسم الجداريات داخل المدارس وعدد من المؤسسات الحكومية، لتتحول للوحات فنية معبرة، تنعكس بالإيجاب على العاملين بها.
 
ابداع على الاشجار
ابداع على الاشجار

ابداعات فنية على الاشجار
ابداعات فنية على الاشجار

ابدعات طالبات تربية نوعية
ابدعات طالبات تربية نوعية

تربية عملي لطالبات تربية نوعية
تربية عملي لطالبات تربية نوعية

تززين الاشجار برسومات فنية
تززين الاشجار برسومات فنية

تززين الاشجار بكفر الشيخ
تززين الاشجار بكفر الشيخ

تعدد الرسومات على الاشجار
تعدد الرسومات على الاشجار

جانب من الرسومات
جانب من الرسومات

جانب من تزيين الاشجار
جانب من تزيين الاشجار

جمال يبهر المارة
جمال يبهر المارة

رسومات متميزة على الاشجار
رسومات متميزة على الاشجار

رسومات متميزة
رسومات متميزة

رسومات متنوعة على الاشجار
رسومات متنوعة على الاشجار

طالبات التربية العملية بتربية نوعية كفر الشييخ
طالبات التربية العملية بتربية نوعية كفر الشييخ

قطة وطفلة رسمه معبره
قطة وطفلة رسمه معبره

لوحات فنية على الاشجار
لوحات فنية على الاشجار

لوحة فنية متميزة
لوحة فنية متميزة

مشاركة مجتمعية
مشاركة مجتمعية

مشروعات تخرج على الاشجار
مشروعات تخرج على الاشجار

ورود ولوحة ناطقة
ورود ولوحة ناطقة
 

كفر الشيخ

كلية التربية

جامعة كفر الشيخ

مؤسسات تعليمية

وزارة التعليم العالي

مشروعات التخرج

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