300 شاب يشاركون فى برنامج دورنا لتمكين الفتيات والتوافق المجتمعى بكفر الشيخ

كتب أحمد عرفة

قال أحمد السماحى المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، إن برنامج دورنا الذى أطلقته المبادرة تهدف إلى تمكين الفتيات والتوافق المجتمعى ونبذ العنف ودعم اللاجئين، موضحا أن البرنامج يسعى إلى تدريب الشباب على إطلاق مبادرات شبابية وتنفيذها على أرض الواقع بما يخدم المحافظة.

وأضاف المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن البرامج يضم 10 ورش عمل، وكل ورشة تضم 3 مبادرات، وبالتالي سيتم إطلاق 30 مبادرة فى محافظة كفر الشيخ خلال شهر فبراير .

وتابع المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، أن البرنامج يعلم الشباب كيفية إطلاق مبادرة بما يخدم محافظة كفر الشيخ، موضحا أن البرنامج يمكن الشباب من الوصول لوظيفة قيادية، وتابع: أن المبادرات تتضمن التعريف بحقوق الفتيات، ومواجهة الابتزاز الإلكترونى، وكل المبادرات سيتم الانتهاء من تدشينها حتى 20 فبراير الجارى من أفكار الشباب في كفر الشيخ ، لافتا إلى أنه شارك 300 شاب وفتاة في مبادرة دورنا، وهناك استجابة مرتفعة على المبادرة.