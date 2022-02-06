صعود 12 قطاعًا بالبورصة في جلسة الأحد على رأسها "السياحة" بنسبة 1.4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.28%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.03%، وصعدت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.93%، 0.92%، 0.9% على التوالي، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.67%.

كما ارتفع قطاعا البنوك والرعاية الصحية والأدية بنسبة 0.22%، وأعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.02%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.71%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.45%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.09%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 2.15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.064 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 296.7 مليون ورقة مالية بقيمة 625 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.4 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.06%، والعرب على 8.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.14% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.85%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 986 ألف جنيه، 4 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 11689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2052 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13903 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 4613 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3212 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 4728 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.