مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت مبيعات المتعاملين الأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 11608 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2051 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13841 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4571 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3210 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4702 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية الهندسية، انترناشيونال بيزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، العبور للاستثمار العقاري، البدر للبلاستيك.

وقررت إدارة البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهمي رواد السياحة-رواد، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 7 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 40 ألف سهم، 116 سهم، 42 ألف سهم، 115.2 ألف سهم، 30.1 ألف سهم، 95 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 28920 سهم.

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، شراء 116.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، ليصبح إجمالي الأسهم 850 ألف سهم.