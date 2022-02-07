مياه القليوبية تصنع أغطية بالوعات المياه والصرف من الخرسانة لمواجهة سرقتها

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ورشة تصنيع اغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة حيث اكد علي ان تصنيع اغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق التى انتشرت بصورة كبيرة.

وأوضح أن الشركة لجأت لتغيير خامات التصنيع لتقليل التكلفة وللحد من السرقة، والتصنيع الذاتى، مشيرا أن الشركة استبدلت خامات الزهر بالخرسانة المسلحة فى صناعة الأغطية لتقليل الخسائر والحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أن تكلفة الغطاء الخرسانى يصل لـ20% من تكلفة الغطاء الحديد

وقام فريق ورش الصيانه بفرع غرب شبرا الخيمة بالإعتماد على القدرات الذاتيه للعاملين فى انتاجها وأثبتت الأغطية الجديدة نجاحها وجارى تطويرها بإستمرار للوصل لأفضل النتائج، لحماية المواطنين أولاً .

وأضاف مجاهد، أن سرقة الأغطية لها عدة مخاطر منها تهديد أرواح المواطنين واتلاف الممتلاكات العامة والخاصة وتلويث البيئة والتسبب فى خسائر مادية للشركة،وكان لابد من التفكير فى البديل الآمن، من خلال صناعة الأغطية من الخرسانه المسلحه.

كما تفقد رئيس شركة مياه القليوبية اعمال التطهير والصيانة داخل محطة الرفع الرئيسية بميت حلفا وشدد علي ضرورة دورية اعمال التطهير والصيانة خاصة بعد موجة سقوط الأمطار.