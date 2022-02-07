اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:47 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بسحجات وإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، بين سيارتين ملاكى بطريق مصر إسماعيلية بنطاق العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" مصطفى إبراهيم شحاتة" 45 عاما مقيم المنيا جثة هامدة، و" تهامى على" 54 عاما مقيم المنيا مصابا بسحجات وكدمات و" حمدى محمد السيد" 23 عاما مقيم العاشر مصابا بكدمات و" حسن عبد الله" 48 عاما مقيم المنيا مصابا بكدمات.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع أثار الحادث من الطريق وجارى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


الشرقية

مستشفى بلبيس المركزى

حادث تصادم

مصر الاسماعلية

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