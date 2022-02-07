مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بطريق بلبيس السلام

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخران بسحجات وإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وربع نقل بطريق بلبيس- السلام أمام المظلات.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" أحمد رمضان عبد المقصود" 62 عاما مقيم المرج جثة هامدة، و" محمد عبد الرحمن حسين" 45 عاما مقيم السلام مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، و" كريم رضا محمد" 21 عاما مقيم القليوبية مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ورفع أثار الحادث من الطريق وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.