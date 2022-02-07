مصرع سائق إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الأوسطي فى البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

لقي سائق مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلي الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين إتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثة الى المستشفى ، وتمكنت الخدمات المرورية من رفع حطام الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، وعلي الفور رجال المرور الى المكان ، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص باخري ملاكي مما تسبب في مصرع "محمد.ج.ف" 29 سنة، قائد السيارة الميكروباص وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي البدرشين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .