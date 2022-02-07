مصرع سائق إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الأوسطي فى البدرشين

لقي سائق مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص أعلي الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين إتجاه مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثة الى المستشفى ، وتمكنت الخدمات المرورية من رفع حطام الحادث.
كانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلي الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين، وعلي الفور رجال المرور الى المكان ، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص باخري ملاكي مما تسبب في مصرع "محمد.ج.ف" 29 سنة، قائد السيارة الميكروباص وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي البدرشين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .
ووضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق ، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
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