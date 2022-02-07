محمود وعلى.. شابان مصريان يحطمان 22 رقماً قياسياً بموسوعة جينيس

كتب أيمن رمضان

قال على منير، لاعب مصري حطم 8 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، إنه تكبد الكثير من العناء والمشقة من أجل تحقيق أول رقم قياسى له في لعبة الجمباز، وبعض التمارين الرياضية، وتعرض لعدة كسور في بداية الأمر نظراً لقلة خبرته، حتى نجح في ذلك وحقق أول رقم له في عام 2018.

وأضاف "منير"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن الرقم القياسى الثانى الذى حققه كان في عام 2020 بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به في كاحله ، وتابع :"وبعد ذلك توالت الأرقام..وأنا كان لدى شغف كبير بتحقيق أرقام قياسية وكنت أطلع على كافة الأخبار المتعلقة بذلك حتى نجحت في الأمر".

ولفت "منير"، إلى أنه تقدم إلى كلية التربية الرياضية عقب انتهاء الثانوية العامة ولكن لم يتم قبوله، وتابع:"وبعد ذلك التحقت بكلية الحقوق وانهيتها الآن وأعمل على الماجستير الآن"، مشيراً إلى أنه لا يعتمد على مدرب بل يعتمد على الفيديوهات التعليمية في التمارين التي يؤديها ونجح في تحطيم الأرقام القياسية.

من جانبه قال محمود أيوب، لاعب مصري حطم 14 رقم قياسى بموسوعة جينيس، خلال مشاركته في الحوار، إنه تنوع في التمارين الرياضية حتى يتاح له المجال تحقيق أكبر عدد ممكن من تحطيم الأرقام القياسية، لافتاً إلى أن أول رقم له حطمه كان في عام 2018، في القفز مع الانقسام على التوالي ، وتابع:" الرقم القياسى الذى كان مسجل في ذلك الوقت 34 عدة وحطمته بـ40 عدة".

ولفت "أيوب"، إلى أنه حقق العديد من الأرقام القياسية في عدد من التمارين الرياضية مثل الضغط على أصبعين، والضغط على أصبع واحد.