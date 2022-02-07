محافظ شمال سيناء يوجه بتنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022

شمال سيناء - محمد حسين

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022، من خلال إقامة مؤتمر مالي برئاسة محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وبحضور مديري الشئون المالية بمجالس المدن والمديريات المعنية، لشرح الكتاب الدوري وتنفيذ ما جاء فيه.

وأكد محمد السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، أن الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022، يتضمن 13 بندًا، تخص المحافظة ومجالس المدن والمديريات.

وشدد السيد علي تطبيق بنود الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2022 بمجالس المدن ومديريات الخدمات، كلا فيما يخصه بناء علي توجيهات محافظ شمال سيناء.

وتضمنت البنود المادة 32 من القانون 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية، القانون 182 لسنة 2018 بشان التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، منشورات وزارة المالية بشأن تحديث بيانات الموظفين وعدم صرف مستحقاتهم الا من خلال البطاقات الحكومية أو علي حسابتاهم الشخصية بالبنوك، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 188 لسنة 2011.

كما تضمنت البنود المادة رقم 13 من القانون رقم 200 لسنة 2020، القانون رقم 4 لسنة 2021 ، القانون رقم 63 لسنة 2014، التاشيرات العامة للدولة وعدم اصدار أي قرارات من شأنها زيادة نظام الخوافز والمكافات واي مزايا مالية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزارة المالية، المادة 38 من القانون رقم 43 لسنة 1979 ، وقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2016 ، وكتاب دوري وزارة المالية رقم 79 لسنة 2018، والمادة 10 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981.