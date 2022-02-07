محافظ دمياط تستقبل سفير جمهورية الفلبين لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، بمكتبها، السفير عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بوچى كابتى نائب القنصل و جون فهمى مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بالسفارة".



استهلت "محافظ دمياط" اللقاء بالترحيب بالسفير الفلبينى على أرض محافظة دمياط، معربة عن اعتزاز وتقدير أبناء مصر بجمهورية الفلبين حكومةً وشعبًا، كما تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تحدثت "الدكتورة منال عوض" عن دمياط وأبرز الصناعات التى تشتهر بها من أثاث وحلويات وألبان وأيضاً صناعة السفن، كما تحدثت أيضاً عن أكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط" مدينة دمياط للأثاث" والتى افتتحها السيد رئيس الجمهورية أواخر عام 2019، وأشارت إلى ما يتضمنه المشروع الذى يقع على 331 فدان خارج الكتلة السكنية بشطا من مجمعات وأراضى صناعية، و منطقة خدمية وكذا مركز تكنولوجيا الأثاث ومعرض دائم، كما ستشهد المدينة إنشاء مدرسة صناعية فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالى والتى ستقدم خدمات تعليمية فنية بمجالات صناعة الأثاث و ميكانيكا السفن، هذا إلى جانب إنشاء فندق ومول تجارى.



وأشارت "المحافظ" أيضاً إلى تمتع دمياط بوجود ثلثى اسطول الصيد المصرى بها و توافر الموارد المائية بها نظرًا لإطلالها على نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط وبحيرة المنزلة، والذى جعلها مصدر أساسى وغنى للثروة السمكية، منوهة إلى أن المحافظة تتطلع إلى التواصل مع الدول الصديقة لتوفير رؤية جديدة بملف صناعات الاسماك.



هذا وقد دعت "الدكتورة منال عوض" السفير تاجو إلى زيارة مدينة رأس البر، للتعرف عن قرب على تلك البقعة السياحية التى تتمتع بموقع فريد عند نقطة التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن وجود اول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا "شتينبرجر اللسان"، وتقع بالضفة المقابلة لها مدينة عزبة البرج الشهيرة بصناعة السفن و مهنة الصيد، و التى شهدت مشروع المدينة الملونة بها.



ومن جانبه،، أعرب السفير الفلبينى عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة دمياط، مؤكدًا انها مدينة فريدة تتمتع بمقومات عديدة، كما أشاد بجودة الأثاث الدمياطى وصناعات الألبان بها، وأكد السفير تاجو أن الدولتين المصرية و الفلبينية تتمتعان بعلاقات دبلوماسية منذ سنوات طويلة، مؤكدًا تطلعه إلى مد جسور التواصل مع دمياط خاصة بصناعات الأثاث و الأسماك،، وفى هذا السياق، أكد عزمه زيارة مدينة رأس البر ومدينة دمياط للأثاث للتعرف عن قرب على هذا المشروع القومى الضخم تمهيدًا لتحقيق التعاون فى هذا المجال و أيضاً زيارة ميناء دمياط.



وفى ختام اللقاء، تسلمت "المحافظ" من السفير عز الدين تاجو هدية تذكارية وكتاب يشمل أهم معالم جمهورية الفلبين.