اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه التنفيذيين برفع إشغالات السوق السياحى

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:55 م
محافظ أسوان يوجه التنفيذيين برفع إشغالات السوق السياحى محافظ أسوان ورئيس المدينة بالسوق السياحى
أسوان - عبد الله صلاح

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، عدداً من الشوارع الداخلية فى جولة مفاجئة لمناطق النفق والحصايا وشرق المحطة والشادر القديم وأرض الجميلى ، بالإضافة إلى السوق السياحى.

وأعطى المحافظ توجيهاته على رفع عدد من الإشغالات بشكل فورى بجوار وفوق كوبرى شرق المحطة ، وأيضاً رفع كفاءة الإنارة به والنظافة العامة ، مشدداً على منع دخول سيارات النقل الثقيل لهذه الشوارع نظراً لتأثيرها السلبى على البنية التحتية وتسببها في حدوث الكسورات وطفح مياه الصرف الصحى ، وخاصة بشارعى أرض الجميلى ومدرسة مصطفى كامل.

وخلال جولته كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بمنع وقوف عربات التوك توك بشكل عشوائى بتقاطعات شوارع سينما أبو شوك والسودانية والمطار ، مع ممشى السوق السياحى ، علاوة على التنسيق مع مديرية الأمن لتجهيز حملة مكبرة لنقل الباعة الجائلين إلى السويقات الجديدة بمنطقة الجيش للقضاء على العشوائية والإختناقات المرورية والمضايقات للمواطنين والزائرين.

ووجه، إلى الإسراع في إجراء الحصر الدقيق للباعة الجائلين بسوق الشادر القديم تمهيداً لإنشاء سوق حضارى كبديل عن الإشغالات التي تسبب الإختناق المرورى وإحتمالية إندلاع حرائق مع معاناة أهالى المنطقة من الإذحام والتلوث البيئى والضوضاء حيث سيتم تحويل تخصيص مجمع المدارس إلى أرض معسكر التربية والتعليم بطريق السماد.

 


السوق السياحى

اشغالات

اسوان

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